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Atlanta Stretch

Уже в наличии!

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Стреппинг-машина и стреппинг-лента в наличии на складе

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Экономь до 22% бюджета на транспортной упаковке

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Антикризисные решения для пищевого производства

Обзор оборудования для фасовки крупы

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Обновленные заклейщики коробов Robopac Robotape

Уже в наличии!

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С Новым 2025 Годом
С Новым 2025 Годом

Уважаемые партнеры и клиенты! Поздравляем вас с наступающими праздниками! ✨ Пусть каждый ваш день будет наполнен яркими моментами и успешными

27 12 2024
Скидка 7% на паллетоупаковщики Robopac
Скидка 7% на паллетоупаковщики Robopac

Уважаемые партнеры, Мы рады предложить вам отличную возможность приобрести паллетоупаковщики и заклейщики коробов Robopac из наличия  со скидкой 7%. Воспользуйтесь

10 12 2024
Скидка 10% на запчасти из наличия
Скидка 10% на запчасти из наличия

Уважаемые партнеры, До 28 декабря 2024 г. включительно вы можете приобрести запчасти и расходные материалы из наличия со скидкой 10%.

10 12 2024
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Atlanta Stretch EVA
Послойный паллетизатор для автоматической укладки на паллеты со встроенным обмотчиком
DIMAC NOVA
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Продажа упаковочного оборудования и упаковок

ООО «АгатПак», учрежденное в 1995, в настоящее время является одним из ведущих предприятий на юге России по обеспечению предприятий и производственных фирм современным упаковочным оборудованием и упаковочными материалами. Многолетний опыт, профессиональные менеджеры, постоянное наблюдение за ценовыми и потребительскими изменениями на российском рынке позволяют нам быть надежным и стабильным партнером, а постоянно расширяющийся ассортимент предлагаемых товаров и услуг дает нам возможность всегда быть на высоком уровне среди конкурентов. Наш профессионализм и приобретенный опыт, а также инновационность, позволяют не только постоянно совершенствоваться, но и оставаться среди лучших!

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