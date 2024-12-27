ООО «АгатПак», учрежденное в 1995, в настоящее время является одним из ведущих предприятий на юге России по обеспечению предприятий и производственных фирм современным упаковочным оборудованием и упаковочными материалами. Многолетний опыт, профессиональные менеджеры, постоянное наблюдение за ценовыми и потребительскими изменениями на российском рынке позволяют нам быть надежным и стабильным партнером, а постоянно расширяющийся ассортимент предлагаемых товаров и услуг дает нам возможность всегда быть на высоком уровне среди конкурентов. Наш профессионализм и приобретенный опыт, а также инновационность, позволяют не только постоянно совершенствоваться, но и оставаться среди лучших!